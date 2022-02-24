На Київщині впав літак ЗСУ: кількість загиблих уточнюється, – ДСНС

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У Київській області між селами Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що на борту літака перебувало 14 людей. Після падіння літак загорівся.

Спершу повідомлялося, що загинуло п’ятеро людей.

Втім невдовзі повідомлення відредагували, і тепер у ньому зазначено, що кількість загиблих уточнюється.

Від ДСНС до робіт з ліквідації наслідків пожежі залучено 37 осіб та 8 одиниць техніки.

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