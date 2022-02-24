На Київ летять 18 російських Іл-76 для висадки десанту – Bellingcat

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Керівник групи журналістів-розслідувачів Bellingcat заявив, що за його даними з російського Пскова у напрямку Києва вилетіло 18 транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту.

Про це Грозєв повідомив на своїй сторінці у твітері.

При цьому він послався на джерела в українській владі.

“Джерела в українській владі сказали мені, що 18 транспортних літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в напрямку до Києва, і прибудуть до столиці за годину.

Єдине можливе пояснення – що росіяни мають на меті захопити й підкорити Київ, щоб встановити маріонетковий уряд уже сьогодні (24 лютого). Поки увесь світ спостерігає за цим і майже нічого не робить”.

Своє повідомлення Грозєв опублікувавза Києвом.

Раніше міністерство оборони США заявило, що Росія готує план повалення легітимного українського уряду та встановлення своїх маріонеткових керівників, щоб примусити Україну до миру на умовах, вигідних Кремлю.

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