Ми знімемо санкції з усіх громадян України, які готові захищати батьківщину у складі тероборони, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Україна зніме санкції з усіх громадян України, котрі готові зі зброєю в руках захищати державу у складі територіальної оборони.
Про це він заявив у зверненні до громадян у четвер, 24 лютого.
“Хочу сказати, що ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням Ради національної безпеки і оборони, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони”, – заявив Зеленський.
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