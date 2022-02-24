СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4783835 +25062
Летальні випадки:
105229 +297
Одужали:
4023033 +37432
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19477406 (+47206). Оновлено: 08:15 23.02.2022
Home / В окупації / #LIBERATECRIMEA: в Україні оголосили інформкампанію до Дня спротиву окупації Криму

#LIBERATECRIMEA: в Україні оголосили інформкампанію до Дня спротиву окупації Криму

24/02/2022 01:07

Кримськотатарський ресурсний центр оголосив інформаційну кампанію#LIBERATECRIMEA: як долучитись до боротьби за Крим”, присвячену Дню спротиву окупації Криму 26 лютого.

Про це представники КРЦ повідомили 23 лютого на пресконференції в Києві.

Кампанія #LIBERATECRIMEA покликана підвищити рівень поінформованості населення України про ситуацію в окупованому Криму.

“Наближаються восьмі роковини окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. За період окупації під кримінальні переслідування за політичними мотивами потрапили 238 осіб, 124 особи наразі перебувають у місцях неволі. Мешканці Криму піддаються дискримінації за національними, релігійними, політичними ознаками, переслідуються за прояви громадянської активності, за дописи в соціальних мережах тощо”, – нагадала менеджерка з комунікацій КРЦ Тетяна Подворняк.

Активістка підкреслила, що незважаючи на таку ситуацію в окупованому Криму, українське суспільство залишається недостатньо обізнаним про півострів, а в інформаційному просторі не системно висвітлюють цю тему.

“Дійсно, Крим уже вісім років є окупованим. Понад 65 тисяч осіб стали вимушеними переселенцями з Криму. Триває процес заміщення населення, обмежується право навчатися рідною мовою (українською та кримськотатарською), викривляється історична правда. Ці всі процеси можуть призвести до тяжких наслідків”, – пояснив голова правління КРЦ Ескендер Барієв.

За словами Барієва, головними наслідками усіх цих процесів можуть бути поступове зникнення питання деокупації Криму з інформаційного простору України та світу; посилення процесу адаптації українського населення до факту окупації Криму і, відповідно, зменшення мотивації до вжиття заходів з метою повернення півострова.

“Саме тому Кримськотатарський ресурсний центр розпочинає інформаційну кампанію #LIBERATECRIMEA, метою якої є підвищення рівня поінформованості населення України про ситуацію в Криму, корінні народи України, їх історію і культуру. Ця кампанія приурочена до наступних історичних дат, пов’язаних з Кримом: 26 лютого – День опору кримської окупації; 18 травня – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу; 26 червня – День кримськотатарського національного прапора; 9 серпня – День корінних народів світу”, – додав Барієв.

Щоб підвищити рівень поінформованості українського суспільства, до Дня спротиву окупації Криму команда КРЦ планує:

  • тестування різних груп населення онлайн на предмет їх поінформованості щодо Дня спротиву окупації Криму;
  • розроблення хештегу до Дня спротиву окупації Криму для інформаційних заставок на телебаченні й використання у соціальних мережах;
  • розроблення тематичної рамки для фейсбуку;
  • розроблення інфографіки щодо Дня спротиву окупації Криму;
  • проведення бордових кампаній у містах України (зовнішня реклама);
  • проведення фейсбук-шторм, телеграм-шторм, твіттер-шторм для поширення інформації.

У проєкті бере участь художник-графік Андрій Єрмоленко. Він створив низку плакатів для кампанії.

Галерея (гортайте):

#LIBERATECRIMEA_3 #LIBERATECRIMEA_2 #LIBERATECRIMEA_1 #LIBERATECRIMEA_4
<
>

Читайте також:
Окупаційна “влада” Криму заявила про готовність прийняти евакуйованих мешканців ОРДЛО

Унікальних переглядів: 34
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

#LIBERATECRIMEA: в Україні оголосили інформкампанію до Дня спротиву окупації Криму

Кримськотатарський ресурсний центр оголосив інформаційну кампанію “#LIBERATECRIMEA: як долучитись до боротьби за Крим”, присвячену Дню спротиву окупації Криму 26 лютого. Про це представники КРЦ повідомили 23 лютого на пресконференції...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse