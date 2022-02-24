LIBERATECRIMEA: в Україні оголосили інформкампанію до Дня спротиву окупації Криму

Кримськотатарський ресурсний центр оголосив інформаційну кампанію “#LIBERATECRIMEA: як долучитись до боротьби за Крим”, присвячену Дню спротиву окупації Криму 26 лютого.

Про це представники КРЦ повідомили 23 лютого на пресконференції в Києві.

Кампанія #LIBERATECRIMEA покликана підвищити рівень поінформованості населення України про ситуацію в окупованому Криму.

“Наближаються восьмі роковини окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. За період окупації під кримінальні переслідування за політичними мотивами потрапили 238 осіб, 124 особи наразі перебувають у місцях неволі. Мешканці Криму піддаються дискримінації за національними, релігійними, політичними ознаками, переслідуються за прояви громадянської активності, за дописи в соціальних мережах тощо”, – нагадала менеджерка з комунікацій КРЦ Тетяна Подворняк.

Активістка підкреслила, що незважаючи на таку ситуацію в окупованому Криму, українське суспільство залишається недостатньо обізнаним про півострів, а в інформаційному просторі не системно висвітлюють цю тему.

“Дійсно, Крим уже вісім років є окупованим. Понад 65 тисяч осіб стали вимушеними переселенцями з Криму. Триває процес заміщення населення, обмежується право навчатися рідною мовою (українською та кримськотатарською), викривляється історична правда. Ці всі процеси можуть призвести до тяжких наслідків”, – пояснив голова правління КРЦ Ескендер Барієв.

За словами Барієва, головними наслідками усіх цих процесів можуть бути поступове зникнення питання деокупації Криму з інформаційного простору України та світу; посилення процесу адаптації українського населення до факту окупації Криму і, відповідно, зменшення мотивації до вжиття заходів з метою повернення півострова.

“Саме тому Кримськотатарський ресурсний центр розпочинає інформаційну кампанію #LIBERATECRIMEA, метою якої є підвищення рівня поінформованості населення України про ситуацію в Криму, корінні народи України, їх історію і культуру. Ця кампанія приурочена до наступних історичних дат, пов’язаних з Кримом: 26 лютого – День опору кримської окупації; 18 травня – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу; 26 червня – День кримськотатарського національного прапора; 9 серпня – День корінних народів світу”, – додав Барієв.

Щоб підвищити рівень поінформованості українського суспільства, до Дня спротиву окупації Криму команда КРЦ планує:

тестування різних груп населення онлайн на предмет їх поінформованості щодо Дня спротиву окупації Криму;

розроблення хештегу до Дня спротиву окупації Криму для інформаційних заставок на телебаченні й використання у соціальних мережах;

розроблення тематичної рамки для фейсбуку;

розроблення інфографіки щодо Дня спротиву окупації Криму;

проведення бордових кампаній у містах України (зовнішня реклама);

проведення фейсбук-шторм, телеграм-шторм, твіттер-шторм для поширення інформації.

У проєкті бере участь художник-графік Андрій Єрмоленко. Він створив низку плакатів для кампанії.

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