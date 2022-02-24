До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі, вимагають прикордонників здатися

Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на острові Зміїному, військові зайняли оборону.
Про це в четвер, 24 лютого, в 10:40 повідомила пресслужба ДПСУ.
“До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства”, – йдеться в повідомленні.
ДПСУ також опублікувала вказані переговори:
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