Байден: “Путін обрав війну, він отримає рішучу відповідь”

Джо Байден. Фото: AP

Президент США Джо Байден заявив, що зустрінеться зі послами “Великої сімки” (G7), а потім “поговорить з американським народом”, щоб оголосити про подальші заходи, які будуть застосовані щодо Росії через напад на Україну.

Про це йдеться в заяві Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому.

“Молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який страждає від неспровокованого та невиправданого нападу російських збройних сил. Президент Путін обрав навмисну ​​війну, яка принесе катастрофічні людські жертви та страждання.

Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе цей напад.

І Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відреагують єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповіді”, – запевнив Байден.

Він наголосив, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і продовжуватиме отримувати регулярні оновлення від служби національної безпеки.

Президент США обіцяє координувати свої дії з союзниками по НАТО, “щоб забезпечити рішучу, спільну відповідь, яка утримає від будь-якої агресії проти Альянсу”.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. ОНОВЛЮЄТЬСЯ