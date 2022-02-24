Байден: “Путін обрав війну, він отримає рішучу відповідь”

Президент США Джо Байден заявив, що зустрінеться зі послами “Великої сімки” (G7), а потім “поговорить з американським народом”, щоб оголосити про подальші заходи, які будуть застосовані щодо Росії через напад на Україну.
Про це йдеться в заяві Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому.
“Молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який страждає від неспровокованого та невиправданого нападу російських збройних сил. Президент Путін обрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви та страждання.
Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе цей напад.
І Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відреагують єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповіді”, – запевнив Байден.
Він наголосив, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і продовжуватиме отримувати регулярні оновлення від служби національної безпеки.
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