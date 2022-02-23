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Зеленський залишається лідером довіри та президентських перегонів, – “Рейтинг”

23/02/2022 14:14

Президент Володимир Зеленський і надалі має найвищий серед українських політиків рейтинг довіри – йому довіряють 41% українців.

Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого 23 лютого соціологічною групою “Рейтинг”.

Не довіряють президентові 57% опитаних.

Експрем’єр-міністру, лідеру партії “Українська стратегія” Володимиру Гройсману довіряють 35% (не довіряють 55%).

Міському голові Києва Віталію Кличку довіряють 34% (не довіряють 57%).

Ексспікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 32% респондентів, не довіряють – 38%, не знають його – 25%.

П’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська солідарність” Петру Порошенку довіряють 28% українців, не довіряють 70%.

Лідерці партії “Батьківщина” Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють 72% опитаних.

Експрем’єр-міністру України Арсенію Яценюку довіряють 24%, не довіряють 72%.

Лідеру партії “Сила і честь” Ігорю Смешку довіряють 24%, не довіряють 34%, не знають його 37% опитаних.

Лідеру проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” Юрію Бойку довіряють 22%, не довіряють 62% респондентів.

Ексміністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 22%, не довіряють 66%.

Лідерові Радикальної партії Олегу Ляшку довіряють 18% опитаних, не довіряють 76%.

Президентські рейтинги

Лідером президентського рейтингу також залишається Володимир Зеленський, якого готові підтримати 24,6% тих, хто визначився з вибором та мають намір голосувати.

Порошенка підтримують 18,0%, Тимошенко – 9,5%, Бойка – 8,3%.

За Смешка готові віддати свої голоси 7,5%, Разумкова – 6,9%, Мураєва – 5,9%, Гройсмана – 5,3%, Ляшка – 2,9%, Яценюка – 2,2%.

Рейтинги інших кандидатів не перевищують 2%.

Партійні рейтинги

Рейтинг політичних сил очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 19,6% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором, інформують соціологи.

За партію «Європейська солідарність» готові голосувати 17,7% визначених, «Батьківщина» – 11,5%, «Опозиційна платформа – За життя» – 9,5%, «Сила і честь» готові підтримати 7,6%, партію Разумкова «Розумна політика» – 6,7%, партію Мураєва «Наші» – 5,4%.

Партію «Українська  стратегія Гройсмана» підтримують 4,8%, Радикальну партію – 3,9%, ВО «Свобода» – 3,2%, «Народний фронт» (Яценюк, Аваков) – 3,2%, «УДАР Віталія Кличка» – 3,1%.

Опитування проводили у період із 11 до 18 лютого 2022 року серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова система: 4 800 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 1,4%.

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