Рейтинги КМІС: “ЄС” упевнено випереджає “Слугу народу”, Порошенко наближається до Зеленського

Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то найбільшу підтримку отримала б партія “Європейська солідарність” – за неї готові голосувати 22,9% опитаних, що визначилися з вибором.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-13 лютого.

Розрив між “ЄС” і “Слугою народу”, порівняно з груднем минулого року, ще більше зріс. За партію президента Зеленського нині проголосували б 16,4% серед тих, хто визначився з вибором.

Якщо в грудні різниця між двома провідними партіями була в межах статистичної похибки, то зараз партія Порошенка має “чисте” перше місце, зазначають соціологи.

За місяць “ЄС” збільшила підтримку на +1,8%, тоді як “Слуга народу” має зниження -1,6%.

Загалом до парламенту мають шанси потрапити сім партій, що долають 5-відсотковий бар’єр.

Крім “ЄС” та “СН”, за ВО “Батьківщина” Юлії Тимошенко готові віддати голоси 11,5%, “ОПЗЖ” Медведчука/Бойка – 10,1%, за партію “Наші” Євгенія Мураєва – 6,2%, “Розумна політика” Дмитра Разумкова – 5,8%, “Сила і честь” Ігоря Смешка – 5,1%.

Радикальна партія Ляшка набирає 4,3%, “Українська стратегія Гройсмана” – 3,8%.

Інші партії ще мають нижчу підтримку.

У президентському рейтингу продовжує лідирувати Володимир Зеленський. За останні два місяці його підтримка знизилася незначно – -2%. Але відрив чинного президента від попереднього скоротився на 4,1% і тепер становить лише 3,3%.

За даними КМІС, за Зеленського в лютому проголосували б 19,1% серед усіх респондентів і 25,1% – серед тих, хто визначився з вибором.

Петро Порошенко – на другому місці з підтримкою 16,6% серед усіх респондентів і 21,8% – серед тих, хто визначився з вибором.

Варто зазначити, що за місяць рейтинг Зеленського просів на -1,9%, тоді як у показниках п’ятого президента – після висунення йому підозри у держзраді та повернення з-за кордону – спостерігається зростання +1,9%.

Далі в таблиці йдуть Юрій Бойко (6,3% і 8,3% відповідно), Дмитро Разумков (5,5% і 7,2%), Євгеній Мураєв (4,9% і 6,5%), Ігор Смешко (4,6% і 6,1%), Володимир Гройсман (3,6% і 4,8%), Олег Ляшко (3% і 3,9%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки “Омнібус” 5-13 лютого 2022 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

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