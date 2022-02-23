В Україні починає роботу місія МВФ

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Місія Міжнародного валютного фонду починає обговорення програми з українською владою на тлі російської кризи.

Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян, передає “Економічна правда” у середу, 23 лютого.

“Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, торік наприкінці листопада уряд України взяв на себе зобов’язання виконати 12 основних “структурних маяків” для отримання фінансування за програмою МВФ stand-by, яку Фонд продовжив до червня 2022 року.

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