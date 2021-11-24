Україна зобов’язалася виконати 12 умов для отримання наступних траншів МВФ

Ілюстративне фото

Уряд України взяв на себе зобов’язання виконати 12 основних “структурних маяків” для отримання фінансування за програмою МВФ stand-by, яку Фонд продовжив до червня 2022 року.

Про це йдеться в Меморандумі про економічну та фінансову політику, підписаному Україною і МВФ та оприлюдненому Фондом у середу, 24 листопада.

“Наша політика буде й надалі зосереджуватись на подоланні надзвичайної ситуації в економіці та сфері охорони здоров’я, викликаної COVID-19, зберігаючи при цьому макроекономічну та фінансову стабільність, зменшуючи вразливість та долаючи ключові перешкоди для приватних інвестицій”, – зауважується в меморандумі з українського боку.

Оприлюднений документ містить таблицю з 12 “структурними маяками”, які українська влада зобов’язується виконати впродовж програми. Причому половина з них розрахована до кінця нинішнього року, ще два – до наступного перегляду програми, запланованого на березень. Крім того, виконання інших чотирьох маяків передбачено у березні-квітні 2022 року.

Зокрема, відповідно до меморандуму, українська влада зобов’язується затвердити до кінця листопада бюджет 2022 року з цільовим показником дефіциту 3,5% ВВП.

Такий же «дедлайн» по часу встановлений для скасування послаблень у вимогах до представників держави в керівництві держбанків.

До кінця грудня український уряд має оприлюднити результати аудиту коштів, витрачених з фонду, пов’язаного з COVID-допомогою.

У цей же термін НБУ повинен ухвалити план, узгоджений з МВФ щодо підвищення професійного рівня у сфері банківського нагляду.

Ще один «структурний маяк» до кінця нинішнього року має виконати Офіс генпрокурора України – опублікувати звіти за пів року щодо проваджень проти колишніх власників банків, виведених з ринку з початку 2014 року.

До кінця січня наступного року уряд має ухвалити дорожню карту щодо виведення ПриватБанку та Ощадбанку на ринок для часткової або повної приватизації.

У лютому українська влада повинна прийняти стратегію повернення активів збанкрутілих банків. Це все необхідно зробити до проведення наступного, другого, огляду МВФ по Україні в березні, за результатами якого Фонд має визначитися з наступним траншем.

Ще чотири «структурних маяки» Україна зобов’язалася виконати на завершальній стадії програми. Зокрема, до кінця березня українська влада планує ввести в дію зміни до закону про САП та розробити базу споживачів для постачальників газу, необхідною для виставлення рахунків домогосподарствам.

До кінця липня має бути завершена перевірка діючих членів Вищої ради правосуддя, а також призначена наглядова рада «Енергоатому».

Читайте також:

МВФ схвалив надання Україні $700 млн траншу