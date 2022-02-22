“Економічний патріотизм”: Зеленський анонсував підтримку бізнесу і зниження ПДВ на пальне

Володимир Зеленський під час зустрічі на Банковій із лідерами фракцій. Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми “економічного патріотизму”, яка передбачає зниження податкового навантаження на бізнес, а також зниження ПДВ на бензин і дизельне пальне.

Про це він сказав у спеціальному відеозверненні ввечері у вівторок, 22 лютого.

“Патріот – це той, хто бореться з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей.

Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес і банківську систему.

, що зменшить ціни на заправках. Наша мета – здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці”, – наголосив Зеленський.

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Він також повідомив, що в середу, 23 лютого, зустрінеться із представниками “топ-50 великого бізнесу”.

“Завтра у мене буде зустріч із топ-50 нашого великого бізнесу. Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства розташовані на українській землі, яку захищають наші військові. Отже, і бізнес має захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця, підіймати й зміцнювати Україну. Разом. Кожен на своєму фронті”, – підкреслив президент.

“Зараз всі політики, всі партії одного кольору – синьо-жовтого”, – додав Зеленський.

За даними видання “Українська правда“, участь у зустрічі вже підтвердили олігархи Рінат Ахметов та Віктор Пінчук.

Ігор Коломойський повідомив, що не зможе бути присутній через підтверджений COVID-19.

Як писала “Новинарня“, у своєму відеозверненні Володимир Зеленський також повідомив, що підписав указ про призов військовослужбовців резерву на тлі агресії з боку РФ.

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