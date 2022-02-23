Українці, щеплені CoronaVac, отримали можливість вільно подорожувати до ЄС

Українці, щеплені вакциною CoronaVac, отримають можливість подорожувати в усі країни Євросоюзу.
Про це 23 лютого повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.
Напередодні Європейський Союз рекомендував країнам-членам ЄС зняти обмеження для туристів, щеплених будь-якою з доступних антиковідних вакцин, визнаних Всесвітньою організацією охорони здоров’я, а відповідно, всіх, які наразі доступні в Україні.
Досі китайська вакцина “Коронавак” (CoronaVac) від фармкомпанії Sinovac не мала схвалення для застосування в ЄС, хоча вона схвалена ВООЗ. Через це досі вона давала дозвіл на в’їзд лише до невеликої кількості держав ЄС. Нове рішення знімає цю проблему.
Нові рекомендації запрацюють з 1 березня.
“Зверніть увагу, що для в’їзду в країни ЄС від щеплених вакциною CoronaVac можуть додатково вимагати негативний ПЛР-тест або проходження ізоляції.
Також до країн ЄС рекомендовано пускати людей, які перехворіли на COVID-19 не раніше, ніж за 180 днів до подорожі”, – зазначили в МОЗ.
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