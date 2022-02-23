COVID-19: Уряд спростив правила в’їзду для українців, які повертаються з-за кордону

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При поверненні в Україну її громадянам не потрібно буде пред’являти “ковідні” документи та йти на самоізоляцію.

Про це в середу, 23 лютого, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Кабінет міністрів скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку “Вдома” або обсервації для українців, які повернулись з-за кордону та не мають документа про щеплення, негативного тесту на COVID-19 чи довідки про одужання.

Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов’язані мати “ковідні” документи: “жовтий” чи “зелений” COVID-сертифікат, документ про результати тестування на COVID-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусу.

Окрім того, нинішніми змінами була скасована заборона на перетин державного кордону для іноземців, які прибули з країн Південної Африки.

Раніше така норма діяла задля уникнення стрімкого поширення нового штаму коронавірусу “Омікрон”. Громадяни ж України, які перебували у цих країнах понад 7 днів, мали піти на обов’язкову самоізоляцію.

Зміни набирають чинності з моменту опублікування постанови.

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