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“Розраховую на вас”: головком ЗСУ Залужний звернувся до резервістів

23/02/2022 16:00

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний виступив зі зверненням до оперативного резерву першої черги, який наразі призивають на військову службу.

Текст опубліковано в середу, 23 лютого, на його сторінці у фейсбуці.

Дякую резервістам оперативного резерву Збройних сил України, які від сьогодні, одразу після видання відповідного наказу про призов, масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці довжелезні черги по всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, щойно вона перетне наші кордони”, – каже Залужний.

Головнокомандувач підкреслив, що, зважаючи на загострення на лінії зіткнення, а також потребу забезпечити оборону рубежів держави зі Сходу, Півночі та Півдня, кожна людина в лавах сил оборони важлива.

“Я, як Головнокомандувач Збройних Сил України, розраховую на вас. Моїм пріоритетом є збереження життя особового складу і саме я несу відповідальність за застосування Збройних Сил України”, – наголосив він.

“Сьогодні наша армія зразка 2022 року – не 2014-го. Ми загартовані в боях, добре оснащені, підготовлені і вмотивовані. Ми змінилися зсередини. ЗСУ – це незламний дух бойового братерства, взаємоповаги і гідності. Це одна родина. Нами розроблені і затверджені чіткі плани реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці. Ми спокійні і впевнені. Я вдячний всім військовослужбовцям, які зараз на передовій під шквальними обстрілами противника тримають позиції, дають нам час і можливість посилити і прикрити інші напрямки”, – резюмував головнокомандувач.

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