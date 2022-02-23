МЗС закликає громадян України негайно виїхати з Росії

Міністерство закордонних справ України закликало наших громадян негайно залишити територію Російської Федерації і не їхати у цю країну.
Про це в середу, 23 лютого, інформує пресслужба МЗС.
“У зв’язку із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію”, – йдеться у заяві.
У МЗС наголосили, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в Російській Федерації.
У міністерстві також повідомили контактні дані закордонних дипломатичних установ України на території РФ:
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