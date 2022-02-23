МЗС закликає громадян України негайно виїхати з Росії

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Міністерство закордонних справ України закликало наших громадян негайно залишити територію Російської Федерації і не їхати у цю країну.

Про це в середу, 23 лютого, інформує пресслужба МЗС.

“У зв’язку із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію”, – йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в Російській Федерації.

У міністерстві також повідомили контактні дані закордонних дипломатичних установ України на території РФ:

посольство України в Російській Федерації (тел.: +7 919 768 77 96; електронна пошта: emb_ru@mfa.gov.ua, consul_ru@mfa.gov.ua).

генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі (тел.: +7 921 304 05 72; електронна пошта: gc_rus@mfa.gov.ua).

генеральне консульство України в Ростові-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; електронна пошта: gc_rur@mfa.gov.ua).

консульство України в Єкатеринбурзі (тел.: +7 953 0000207; електронна пошта: gc_rue@mfa.gov.ua).

консульство України в Новосибірську (тел.: +7 913 379 12 93; електронна пошта: gc_nov@mfa.gov.ua).

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