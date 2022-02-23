Латвія прислала Україні “стінгери” та іншу зброю. ФОТО

Україна отримала військову допомогу з Латвії – 23 лютого прибув літак ПС ЗСУ зі зброєю та боєприпасами.
Про це ввечері в середу повідомив у твіттері міністр оборони Олексій Резніков.
За словами глави Міноборони, з Латвії в рамках розширення військової допомоги надійшли зенітно-ракетні комплекси Stinger, боєприпаси оборонного призначення й “інші важливі речі”.
Резніков подякував латвійським партнерам, зокрема, міністру оборони Латвії Артісу Пабріксу.
“Увесь світ розуміє, що безпека Європи залежить від зміцнення оборони України!”, – зазначив глава МОУ.
The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things ✅. And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!
The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening 🇺🇦 defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 23, 2022
Нагадаємо, 13 лютого “стінгери” виробництва США до України прислала Литва – літаком за участі Угорщини.
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