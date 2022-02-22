Євросоюз одноголосно погодив пакет санкцій проти РФ

Жозеп Боррель

Країни-члени Європейського Союзу погодили пакет санкцій, який буде дуже болючим для російської економіки.

Про це у вівторок, 22 лютого, за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Парижі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє “Укрінформ”.

За його словами, санкції стосуються окремих персон, банківських установ, секторів економіки та обмежують доступ Росії до ринків капіталу ЄС.

При цьому ЄС готовий посилити ці санкції, якщо Росія продовжить агресивні дії проти України, заявив Боррель.

За його словами, під санкції потрапить 351 член Державної думи, які голосували за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО.

Також у списку 27 осіб і об’єднань, які відіграли роль у підриві територіальної цілісності України.

Їх можна розділити на кілька груп. Зокрема, санкції запроваджують стосовно осіб, які приймали рішення і були відповідальними за погрози українцям, об’єднань, які надавали фінансову чи матеріальну підтримку російським військовим та іншим операціям на цих територіях, представників сектору оборони, які відіграли роль у вторгненні та дестабілізації, і тих, хто вели дезінформаційну війну проти України, а також банків, які фінансують відповідальних за прийняття рішення на визнаних територіях.

Санкції також націлені на економічні відносини між ЄС і двома окупованими територіями Донбасу та обмежують можливості російської держави та уряду на доступ до капіталу та фінансових ринків та послуг ЄС.

Боррель також наголосив, що ЄС готовий і далі карати Росію, якщо у цьому буде потреба.

Нагадаємо, 22 лютого Німеччина вирішила зупинити сертифікацію “Північного потоку-2”. Цього ж дня Велика Британія ввела санкції проти 5 російських банків та 3 олігархів.

Читайте також:

Рада закликає світ посилити санкції проти РФ через визнання так званих “Л/ДНР”