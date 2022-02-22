Британія ввела санкції проти банків і олігархів РФ

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти РФ за визнання так званих “ДНР” і “ЛНР”.

Про це він заявив у вівторок, 22 лютого, під час виступу у парламенті, інформує “Європейська правда”.

Джонсон уточнив, що під санкції потрапили п’ять російських банків.

Також санкції запроваджені проти Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів, наближених до президента РФ олігархів. Будь-які активи, які вони мають у Британії, будуть заморожені, а особам буде заборонено приїжджати в країну.

За його словами, це перший етап санкцій і будуть наступні, якщо Володимир Путін піде далі.

Джонсон попередив, що необхідно підготуватися до наступного кроку Росії після того, як минулої ночі вона “кричуще порушила” мирні угоди.

За його словами, наказ Путіна щодо нібито “миротворчих” військ на окупованих територіях “означає поновлене вторгнення в цю країну”.

“Росія зараз встановлює привід для повномасштабного наступу”, – сказав він.

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