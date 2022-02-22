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Росія визнає ОРДЛО у межах Донецької та Луганської областей

22/02/2022 09:31

Росія визнає псевдореспубліки “ДНР-ЛНР” у межах Донецької та Луганської областей України.

Про це заявив глава комітету Держдуми РФ у справах СНД та зв’язків із “співвітчизниками”, передає “Українська правда”.

1 лютого на засіданні Ради безпеки Росії глава МВС РФ Володимир Колокольцев запропонував визнати так звані “ЛДНР” в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей України до їх часткової окупації Росією: “Від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами”.

Після цього президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання “республік” ОРДЛО, а також підписав угоди “про дружбу та співпрацю” з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО).

Ці “угоди” передбачають, що їхні сторони “підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів” одна одної.

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Климов заявляв, що Росія визнала “ДНР-ЛНР” у їхніх “фактичних межах”.

Натомість офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що в Росії ще не прийняли рішення щодо кордонів “ЛДНР”. Спочатку хочуть ратифікувати договір про дружбу.

За її словами, рішення про визнання незалежності “ЛДНР” не було обумовлено емоціями.

“Давайте все-таки дамо сьогодні нашим законодавцям зіграти свою роль і дамо правовому процесу (ратифікація угод, – ред.) здійснитися”, – відповіла Захарова на питання, в яких кордонах Росія визнає “ЛНР” і “ДНР”.

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