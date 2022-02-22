Позицію щодо “Мінська” Україна визначить додатково, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна свою позицію щодо Мінських угод після визнання Росією так званих “Л/ДНР” визначить додатково.

Про це урядовець сказав у вівторок, 22 лютого, під час включення з Вашингтона, передає “Європейська правда”.

“Мінські угоди – це делікатне питання з низки причин. Тому що, з одного боку, у них є політичний блок, з іншого боку у них є також безпековий блок. Тому ми розуміємо, і ви вже чули позицію президента про те, що Росія де-факто вийшла з Мінських угод, але, не ведучись на провокації Росії, ми свою подальшу позицію, своє подальше ставлення щодо Мінських угод визначимо додатково. Зараз нас цікавить безпекова складова, і це ключовий фактор, який домінує в нашому аналізі ситуації”, – заявив Кулеба.

Водночас він наголосив, що від учора питання Мінських угод більше не є центральним у дискусії про відновлення територіальної цілісності України на Сході і гарантування непорушності українських кордонів.

“Ситуація стала набагато ширшою і зараз ми будемо основний фокус робити на застосуванні механізму Будапештського меморандуму, за яким Україні були надані певні безпекові гарантії, на застосуванні механізму Ради безпеки ООН… Ми також продовжуємо наполягати на терміновому скликанні саміту постійних членів Ради безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина для обговорення поточної безпекової ситуації”, – зазначив міністр.

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого заявив, що визнання Росією “незалежності” окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.

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