Україна розглядає розрив дипвідносин із Росією, – Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин України і Росії.

Таку думку він висловив на спільному із президентом Естонії Аларом Карісом брифінгу у Києві у вівторок, 22 лютого.

“До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією. Після пресконференції я буду пропрацьовувати це питання. І не тільки це питання”, – сказав президент.

Крім того, Зеленський закликав міжнародних партнерів ввести санкції проти “Північного потоку – 2”.

“Європа і світ не можуть допустити повторення тих трагічних помилок, яких було допущено в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного впровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають передбачати повне зупинення “Північного потоку 2”, – сказав Зеленський.

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