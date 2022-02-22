Україна розглядає розрив дипвідносин із Росією, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин України і Росії.
Таку думку він висловив на спільному із президентом Естонії Аларом Карісом брифінгу у Києві у вівторок, 22 лютого.
“До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією. Після пресконференції я буду пропрацьовувати це питання. І не тільки це питання”, – сказав президент.
Крім того, Зеленський закликав міжнародних партнерів ввести санкції проти “Північного потоку – 2”.
“Європа і світ не можуть допустити повторення тих трагічних помилок, яких було допущено в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного впровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають передбачати повне зупинення “Північного потоку 2”, – сказав Зеленський.
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