Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні замість Аліни Паш

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Гурт Kalush Orchestra представить Україну на “Євробаченні-2022”.

Про це у вівторок, 22 лютого, повідомила голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа у фейсбуці.

“Гурт «Kalush Orchestra» представить Україну на “Євробаченні” в Турині”, – написала вона.

Як повідомила пресслужба Суспільного, відповідне рішення ухвалили на засіданні Організаційного комітету національного відбору на участь у “Євробаченні-2022”.

“Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу нацвідбору на “Євробачення-2022″ та віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою”, – сказав вокаліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

На національному відборі на “Євробачення-2022”, що відбувся 12 лютого, перемогу із 15 балами здобула Аліна Паш із піснею “Тіні забутих предків”. Гурт “Калуш Оркестра” з композицією “Стефанія” у загальному підсумку зайняв друге місце (14 балів).

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Передісторія

Під час фіналу національного відбору 12 лютого було визначено, що співачка Аліна Паш представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2022” з піснею “Тіні забутих предків”.

Результати голосування нацвідбору залежали від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Паш отримала 15 балів: вісім балів від журі та від сім глядачів.

Паш звинувачували у невідповідності вимогам Нацвідбору через те, що вона давала концерти на території РФ та в окупованому Росією Криму.

Відповідно до правил нацвідбору, учасник, який претендує на право представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних чи приватних заходах країни-агресора після 15 березня 2014 року чи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей із порушенням законодавства України.

14 лютого активіст Сергій Стерненко звинуватив Аліну Паш у підробці довідки від Держприкордонслужби щодо її поїздки у окупований Крим.

Згодом Суспільне звернулося до ДПСУ для перевірки документа. У відомстві офіційно заявили, що не видавали Паш довідку про законний перетин держкордону України через КПВВ “Чаплинка” у 2015 році.

16 лютого співачка відмовилася від участі в конкурсі на тлі скандалу із підробкою документів.

Нагадаємо, на “Євробачення-2019” не поїхала переможниця українського нацвідбору Maruv, яка відмовилася скасувати гастролі в Росії.

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