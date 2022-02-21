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ЄС затвердив €1,2 млрд макрофінансової допомоги для України

21/02/2022 12:41

Рада Європейського Союзу затвердила пропозицію Єврокомісії надати Україні додаткову надзвичайну макрофінансову допомогу в обсязі 1,2 млрд євро.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті інституції, оприлюдненому в понеділок, 21 лютого.

Зазначається, що Рада ЄС ухвалила це рішення лише через 21 день після того, як Єврокомісія представила свою пропозицію.

“ЄС швидко і рішуче діяв, щоби допомогти Україні. Впродовж 21 дня ми завершили необхідну роботу, а це означає, що макрофінансова допомога в розмірі 1,2 мільярда євро тепер може бути надана Україні”, – заявив міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мер.

Євросоюз прискорив процес із затвердження економічної допомоги Україні, адже нинішня геополітична напруженість негативно впливає на економічну та фінансову стабільність України. Зокрема, постійні загрози безпеці викликали значний відтік капіталу.

Україна втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через посилення геополітичної невизначеності та її вплив на економічну ситуацію.

Нагадаємо, 11 лютого Рада постійних представників ЄС на рівні послів підтримала пропозицію Єврокомісії надати Україні додаткову надзвичайну макрофінансову допомогу в обсязі 1,2 млрд євро.

Нова надзвичайна макрофінансова допомога надається у відповідь на геополітичну напруженість навколо України, що мала шкідливий вплив на її економіку та фінансову стабільність.

Надзвичайна макрофінансова допомога надається на 12 місяців і складатиметься з двох траншів.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що перший транш кредиту макрофінансової допомоги від Європейського Союзу обсягом в 600 млн євро Україна може отримати вже наприкінці березня чи на початку квітня 2022 року.

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