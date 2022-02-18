З початку російського вторгнення Україна втратила $280 мільярдів

Ілюстративне фото

За оцінками міжнародних експертів, Україна втратила від окупації територій сходу та Криму близько 280 млрд дол. у вигляді втраченого ВВП у період 2014 – 2020 років.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 18 лютого, сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

“Ми живемо в умовах російської агресії вже восьмий рік. За оцінками міжнародних експертів, за всі роки військової агресії Україна втратила від окупації територій Донбасу та Криму близько 280 млрд дол. у вигляді втраченого ВВП за 2014 – 2020 роки”, – сказав Марченко, котрого цитує “Укрінформ”.

Він зазначив, що геополітична напруженість навколо ескалації на кордонах вплинула на сприйняття інвесторами суверенного боргу України; це призвело до погіршення котирувань єврооблігацій України на зовнішніх ринках та до зменшення портфеля нерезидентів в українських ОВДП.

Марченко зазначив, що портфель нерезидентів в українських ОВДП скоротився приблизно на 14 млрд грн.

“Частка ОВДП, якою володіють іноземні інвестори, скоротилася з 10 до 8%”, – зауважив Марченко.

Читайте також:

Донбас через війну втратив близько 10% ВВП України за п’ять років, – дослідження