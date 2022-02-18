З початку російського вторгнення Україна втратила $280 мільярдів

За оцінками міжнародних експертів, Україна втратила від окупації територій сходу та Криму близько 280 млрд дол. у вигляді втраченого ВВП у період 2014 – 2020 років.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 18 лютого, сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
“Ми живемо в умовах російської агресії вже восьмий рік. За оцінками міжнародних експертів, за всі роки військової агресії Україна втратила від окупації територій Донбасу та Криму близько 280 млрд дол. у вигляді втраченого ВВП за 2014 – 2020 роки”, – сказав Марченко, котрого цитує “Укрінформ”.
Він зазначив, що геополітична напруженість навколо ескалації на кордонах вплинула на сприйняття інвесторами суверенного боргу України; це призвело до погіршення котирувань єврооблігацій України на зовнішніх ринках та до зменшення портфеля нерезидентів в українських ОВДП.
Марченко зазначив, що портфель нерезидентів в українських ОВДП скоротився приблизно на 14 млрд грн.
“Частка ОВДП, якою володіють іноземні інвестори, скоротилася з 10 до 8%”, – зауважив Марченко.
Читайте також:
Донбас через війну втратив близько 10% ВВП України за п’ять років, – дослідження
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!