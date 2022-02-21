РФ сконцентрувала біля кордонів України 147 тис. військових, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ

Україна спостерігає за російськими підрозділами біля кордонів нашої держави, які нараховують 127 тисяч осіб наземної компоненти, з морською та авіаційною – 147 тисяч осіб.

Про це на брифінгу в Києві заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає “Укрінформ”.

“Ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які сьогодні налічують 127 тисяч осіб наземної компонент, з морською та авіаційною – 147 тисяч осіб. Ми не бачимо відведення і не кажемо про зменшення кількості. Оскільки ті частини, які зараз у русі, можуть бути дуже швидко повернуті до попередніх місць чи перекинуті на іншу ділянку”, – сказав Резніков.

Він також наголосив, що українські військові готові до будь-яких сценаріїв.

“Ми в жодному разі не применшуємо загрозу. Її рівень реально високий. Але ми здійснюємо прогнозування усіх сценаріїв, обираючи нашу тактику поведінки”, – зазначив глава Міноборони.

За його словами, серед інших розглядався сценарій, що РФ спробує буквально оточити Україну військами – від Бреста до Таганрога по суходолу, на двох морях та в тимчасово окупованому Криму – і позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови, у Придністров’ї.

“Також очікувалося, що на тлі цього російські війська влаштують загострення на сході України. І все це буде супроводжуватися іншими засобами тиску: кібератаками, мінуваннями цивільних об’єктів, спробами влаштувати заворушення під різними приводами тощо”, – зазначив міністр.

Він наголосив, що мета цих дій – розхитати Україну зсередини, щоби змусити до капітуляції, щоби держава змінила політичний курс і відмовилися від європейської та євроатлантичної перспективи, а врешті-решт – втратила незалежність.

Резніков також зазначив, що в Україні прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після навчань: “Бо їх везли з Далекого Сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертати назад”.

“Так само не стали сюрпризом “раптові” навчання у Придністров’ї. Нами вжиті відповідні заходи реагування”, – додав міністр оборони.

За його словами, наразі російські війська активно маневрують біля українських кордонів, зокрема у тимчасово окупованому Криму.

“Рухаються кораблі в Чорному та Азовському морях. Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині. Але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі у навчаннях до Азовського моря увійшли три великі десантні кораблі та п’ять бойових кораблів та катерів інших класів, у тому числі один ракетний катер”, – поінформував Резніков.

Коментуючи загострення ситуації у районі проведення операції Об’єднаних сил, міністр оборони зазначив, що якщо за півтора місяця до цього фіксувалося 3-5 обстрілів на добу, то вже 17 лютого їх було 60, 18 лютого – 66, а 19 лютого – 134.

Резніков поінформував, що у районі проведення ООС від початку доби, станом на 9:00, 21 лютого зафіксовано 14 обстрілів, одного українського бійця поранено.

Водночас у пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил повідомили про вісім ворожих обстрілів за той же період.

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