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Макрон скликав Радбез Франції через ситуацію між Україною та Росією

21/02/2022 21:36

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок ввечері проведе нараду Ради безпеки країни для вивчення ситуації між Україною та Росією.

Про це повідомляє телеканал BFMTV

Рада оборони, яка зазвичай збирається перед Радою міністрів у Єлисейському палаці, об’єднує головних міністрів та високопосадовців, які відповідають за питання оборони та безпеки.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський провів консультації з главою Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцом.
Розмова була терміновою “у зв’язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації”.

Як писала “Новинарня“, Байден зібрав екстрену нараду нацбезпеки США після засідання Радбезу Росії.

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Україна

Макрон скликав Радбез Франції через ситуацію між Україною та Росією

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок ввечері проведе нараду Ради безпеки країни для вивчення ситуації між Україною та Росією. Про це повідомляє телеканал BFMTV Рада оборони, яка зазвичай збирається...

Війна з Росією

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