Байден зібрав екстрену нараду нацбезпеки США після засідання Радбезу Росії

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Президент США Джо Байден сьогодні проводить зустріч зі своєю командою з національної безпеки через загрозу нападу Москви на Україну.

Про це у понеділок, 21 лютого, повідомляє Reuters.

Як зазначається, державний секретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету керівників штабів збройних сил США, вже прибули до Білого дому.

Ця нарада відбувається попри федеральне свято у США – День президентів Сполучених Штатів.

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