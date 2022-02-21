СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4734333 +13562
Летальні випадки:
104645 +127
Одужали:
3952363 +13904
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19390438 (+17065). Оновлено: 08:15 21.02.2022
Home / Світ / Америка / Байден зібрав екстрену нараду нацбезпеки США після засідання Радбезу Росії

Байден зібрав екстрену нараду нацбезпеки США після засідання Радбезу Росії

21/02/2022 21:11

Президент США Джо Байден сьогодні проводить зустріч зі своєю командою з національної безпеки через загрозу нападу Москви на Україну.

Про це у понеділок, 21 лютого, повідомляє Reuters.

Як зазначається, державний секретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету керівників штабів збройних сил США, вже прибули до Білого дому.

Ця нарада відбувається попри федеральне свято у США – День президентів Сполучених Штатів.

Читайте також:
Путін виступає зі зверненням щодо України. ТРАНСЛЯЦІЯ

Унікальних переглядів: 108
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Посольство Ізраїлю переїжджає до Львова

У понеділок, 21 лютого, міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід повідомив про рішення переїзд посольства Ізраїлю в Україні з Києва до Львова. Відповідну заяву він оприлюднив у твітері у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse