Закриття Олімпіади в Пекіні: Україна посіла 25-те місце загального заліку. ТАБЛИЦЯ

У Пекіні завершилися змагання на ХХIV зимових Олімпійських іграх.

За підсумками змагань “білої” Олімпіади збірна України з одним “сріблом” розділила 25-26-те місця у загальнокомандному заліку серед 91-ї країни світу.

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018, армійський фристайліст Олександр Абраменко вдруге поспіль підкорив п’єдестал Олімпіади в лижній акробатиці.

Срібна медаль Абраменка залишилася єдиною для України на цих Іграх.

Нагадаємо, одну медаль Україна здобувала і на “білій” Олімпіаді-2018 (перед тим у Сочі-2014 – дві, золоту і бронзову).

У загальнокомандному заліку Пекіна-2022 першими стали норвежці з 16 золотими, 8 срібними та 13 бронзовими нагородами. Другі – німці (12-10-5), треті – китайці (9-4-2).

Спортсмени Росії на цій Олімпіаді знову були позбавлені права виступати під прапором РФ через санкції, пов’язані з допінгом.

В останній день змагань у фіналі олімпійського хокейного турніру чоловіча команда РОК несподівано поступилася збірній Фінляндії – 1:2. Для фінів це перше “золото” в хокеї в історії Олімпіад.

Уурочиста церемонія закриття Ігор ХХIV Олімпіад в Пекіні почнеться 20 лютого о 14:00 за київським часом. Прапороносцем України буде олімпійська чемпіонка-2014 біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна), яка на цих Іграх пропустила частину змагань через коронавірус.

Наступна Зимова Олімпіада відбудеться в Італії, в Мілані й Кортіна д’Ампеццо, 6-22 лютого 2026 року.

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