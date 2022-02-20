У Москві за протест проти війни з Україною затримали 80-річного правозахисника

Затримання Лева Пономарьова

У Москві поліція затримала 80-річного російського правозахисника Лева Пономарьова та ще кількох активістів, які вийшли на Пушкінську площу з одиночними пікетами проти війни з Україною.

Про це повідомляє SOTA.

Окрім Пономарьова, серед затриманих – правозахисник Юрій Самодуров, Михайло Крігер, Микола Рекубратський, Михайло Удімов та Ольга Мазурова.

Усі вони, стоячи окремо від одного, тримали плакати проти воєнної агресії РФ щодо України.

Написи на плакатах були такими (російською мовою): “Росіє, не чіпай Україну”, “Геть владу чекістів”, “Руки геть від України, “Ні війні з Україною”, “Школи та лікарні замість бомб і снарядів”, “Свободу українським політв’язням”.

Згодом на Пушкінській площі затримали ще двох активістів, Анну Кречетову і Олександра Мацкевича, який тримав плакат “Немає виправдання війні”.

Як повідомляє “ОВД-Инфо“, затриманих доправили в кілька різних відділків. Станом на 18:10 за київським часом Рекубратського, Самодурова і Мазурову відпустили з протоколами за статтею про порушення правил участі в акції.

До Пономарьова, Крігера й Удімова тривалий час не допускали адвоката.

Водночас у поета Олексія Шолохова, який незадовго до затримання правозахисників також вийшов на Пушкінську площу з одиночним пікетом, але протилежного змісту – “Російські письменники за російський Донбас” – поліцейські перевірили документи, але затримувати його не стали.

Лев Пономарьов виходить на акції протесту проти російської агресії щодо України вже не вперше. У 2018 році він був серед активістів, які планували провести акцію “Марш за мир. Проти насильства” біля будівлі ФСБ на Луб’янській площі, однак не встигли – їх жорстко розігнала поліція. Самого Пономарова тоді заарештували на 16 діб.

З одиночним пікетом проти війни з Україною також вийшов активіст Максим Тихонов у Саратові, повідомляє SOTA.

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