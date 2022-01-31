Інтелігенція в Росії збирає підписи проти війни з Україною

Поліцейські затримують активіста Ігоря Андреєва (Степанича) під час акції проти війни Путіна з Україною. Санкт-Петербург, січень 2017 року. Фото: Фонтанка.ру

У Росії почали збирати підписи під зверненням до політичного керівництва РФ проти війни з Україною.

Ініціаторами та першими підписантами “Заяви прихильників миру проти Партії Війни в російському керівництві” виступили науковці, правозахисники, музиканти та актори, пише “Ехо Москви“.

Автори звернення під заголовком “Тільки б не було війни!” зазначають, що “громадян Росії ніхто не питає” про їхню думку.

“Суспільна дискусія відсутня. На державному телебаченні представлена лише одна точка зору, і це точка зору прихильників війни. Звідти звучать прямі воєнні погрози, витікають агресія та ненависть щодо України, Америки та країн Заходу.

Але найнебезпечніше, що війна подається як допустимий і неминучий розвиток подій. Людей намагаються обдурити, розбестити, нав’язати їм ідею священної війни із Заходом замість розвитку країни та підвищення рівня життя її громадян. Питання ціни не обговорюється, але платити цю ціну – ціну величезну та криваву – доведеться саме простим людям”, – зазначається у зверненні.

“Наша позиція дуже проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни – аморальна, безвідповідальна та злочинна, і не може вестись від імені народів Росії. У такої війни не може бути ні легітимних, ні моральних цілей”, – зазначають підписанти.

Вони також наголошують, що війна “не тільки е відповідає інтересам Росії, а й несе загрозу її існуванню.

“Божевільні дії політичного керівництва країни, які штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування у Росії масового антивоєнного руху. Кожен із нас природно стає його частиною. Ми зробимо все можливе, щоб запобігти, а якщо це буде потрібно, то й зупинити війну“, – переконують автори заяви.

Станом на ранок 31 січня заяву, серед інших, підписали: правозахисники Лев Пономарьов, Зоя Свєтова, Світлана Ганнушкіна; акторка Лія Ахеджакова; музикант Андрій Макаревич; політики Григорій Явлінський, Лев Шлосберг; публіцист Андрій Піонтковський; режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв, письменник Віктор Шендерович, поетка Вероніка Доліна, історики Андрій Зубов, Борис Соколов тощо.

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