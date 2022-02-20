Річниця Майдану: вперше по всій Україні вшанування Небесної Сотні проходять за єдиним церемоніалом

Паперові янголи на Алеї Героїв Небесної сотні, 18 лютого 2022. Фото: ФБ Євгенія Закревська

20 лютого українці відзначають День пам’яті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013–2014 років.

Саме 20 лютого 2014 року в середмісті Києва загинуло найбільше людей – 48.

Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013–2014 років, а також п’ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014-го за демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали Героями Небесної Сотні.

Із 16-го по 28 лютого в Україні тривають пам’ятні події, основним організатором яких є Національний музей Революції Гідності.

Кампанія проходить під гаслом “Небесній Сотні вдячні за свободу!”

Як повідомили організатори, 2022 року вперше по всій Україні державні вшанування Героїв Небесної Сотні пройдуть за єдиним церемоніалом, розробленим, зокрема, за участі Українського інституту національної пам’яті.

“На восьмому році після тих подій Герої Небесної Сотні будуть вшановані по всій Україні за єдиним стандартом. Вшанування починатиметься з державного гімну, потім – міжконфесійна панахида, на завершення – покладання квітів під акомпанемент військового оркестру”, – розповів на пресконференції голова ГО “Родина Героїв Небесної Сотні” Юрій Аксенин.

Панахида за Героями Небесної Сотні та борцями за незалежність України відбудеться о 13:00.

Місце: Алея Героїв Небесної Сотні, біля каплички і хреста.

Акцію “Запали вогонь пам’яті”, запалення лампадок вздовж Алеї Героїв Небесної Сотні, відбудеться призначено на 17:00.

Крім офіційних державних заходів та пам’ятних, мистецьких, подій, Музей Майдану продовжив відеопроєкт “Характери гідності” та запустив соціальну кампанію.

Відеопроєкт “Характери гідності” уперше був представлений у 2019 році й зараз налічує кілька десятків відео. Це короткі історії про дитинство, вчинки, стосунки з близькими, мрії та прагнення Героїв Небесної Сотні. Розповіді найближчих родичів покликані нагадати нам про ціну свободи та відповідальність за її збереження.

Соціальна кампанія містить ролик та вуличну рекламу двох типів. Загальну візуалізацію створив ілюстратор Олександр Ком’яхов.

Також музей розробив окрему серію “Портрети героїв”, в межах якої у регіонах на вуличних носіях розміщуються портрети і життєві гасла саме тих героїв Небесної Сотні, які народилися чи жили в кожному конкретному регіоні.

Більше про план заходів:



Нагадаємо, 2021 року Верховна Рада України визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021—2025 роки.

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