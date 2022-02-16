Історики-волонтери презентували Цифровий архів Майдану

До восьмої річниці перемоги Революції Гідності історики й волонтери презентували Цифровий архів Майдану – проєкт, покликаний зберегти пам’ять про Майдан 2013-2014.
“Метою даного проєкту є створення ґрунтовної електронної бази, у якій будуть зібрані найважливіші джерела та матеріали про події Революції Гідності”, – розповіли організатори інтернет-ресурсу.
На сайті в розділі “Історія Майдану” публікуються матеріали історичного характеру: статті про майданівців, біографії Героїв Небесної сотні, спогади безпосередніх учасників Майдану, документальні фільми, матеріали про розслідування, список загиблих на Майдані, детальна інформація про поранених тощо.
Є окремий розділ “Відео”, де за хронологічним принципом викладені і описані найважливіші відеоматеріали, які є основними джерелами, що дозволяють відтворити і проаналізувати події Майдану (встановити місця і обставини загибелі Героїв Небесної Сотні і поранення учасників протестів, дії силовиків і т. ін.).
Також є унікальний фотоархів, де представлені сотні фотографій, на яких зафіксовані найважливіші моменти Революції гідності. Фото викладені як у хронологічному, так і тематичному порядках (окремі альбоми по найважливіших подіях: 20 лютого, 18 лютого, протистояння на Грушевського тощо; окремо по авторах).
“Робота над сайтом-архівом постійно продовжується, на ньому будуть регулярно з’являтись нові матеріали.
На сьогодні це найбільший в Україні проєкт із дослідження історії Майдану”, – розповіли організатори.
Ініціаторами створення та авторами Цифрового архіву Майдану є історики-волонтери зі Львова Олена Чебелюк і Ярослав Рап. Олена також є науковою співробітницею Музею Гідності у Львові та співавторкою фейсбук-спільноти “Майдан 18-20 лютого. Як все було”.
Автори проекту закликають усіх учасників Майдану ділитися своїми спогадами, надсилати фото і відеоматеріали. Вони будуть розглянуті, а найважливіші матеріали – опубліковані в архіві.
Долучитися і підтримати проєкт може кожен охочий.
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