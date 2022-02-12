Генерал Щеголєв, “Беркут” та інші: підсумки тижня у справах Майдану

автор: Адвокатська дорадча група

Ексначальнику київської СБУ Олександру Щеголєву продовжили запобіжний захід у справі про штурм Майдану в ніч на 19 лютого. У Шевченківському суді справа щодо обвинувачення Руслана Марчука в нападі на журналістів 30 листопада наближається до фіналу – досліджується відеосинхронізація подій розгону Майдану. У справі командира харківського “Беркута” Владислава Лукаша у справі 18 лютого під час “мирної ходи” допитали потерпілого, який отримав вогневальне поранення.

Цим нам запам’ятався п’ятий тиждень 2022 року у судових “справах Майдану”. Ви можете визначити свої акценти, прочитавши детальніше про всі засідання за цей відрізок часу в нашому матеріалі.

Із 26 призначених засідань результативними були лише 10 (у 10 судових процесах). Прогрес спостерігався в семи процесах.

Причини скасування засідань: перебування суддів на лікарняному та у відпустці. Хвороба обвинувачених та їхніх захисників. “Турбота” адвокатів обвинувачених про права потерпілих. Неприбуття свідків.

Ця та інша інформація про результати судових засідань згрупована нижче за хронологією. Детальніше про окремі засідання у справі можна дізнатися за посиланнями в тексті. Наприкінці кожного повідомлення зазначено епізод, якого стосується справа. Епізоди відзначені символом 💼.

31 січня

#СправаЩеголєва — Шевченківський суд через відпустку головуючого Мартинова переніс засідання із 31.01.2022 на 4.02.2022 і розглянув клопотання прокурора Олександра Супруна про продовження запобіжного заходу екс-начальнику СБУ у Києві та Київській області генералу Олександру Щеголєву.

Суд у складі Євгена Мартинова, Павла Слободянюка і Андрія Трубнікова заслухав аргументи сторін і частково задовольнив клопотання прокурора — продовжив дію особистого зобов’язання до 5 квітня.

Олександр Щеголєв має:

прибувати до суду за його першою вимогою;

повідомляти суд та прокурора про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування щодо обставин справи з потерпілими, свідками обвинувачення у кримінальному провадженні та експертами;

здати на зберігання до відповідних держорганів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають таке право.

Трансляція засідання – за посиланням.

💼 Силовий розгін у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року

#СправаКостенка — У Черкаському апеляційному суді через хворобу судді не відбулося засідання у справі про розгляд апеляції на вирок командиру луганського “Беркута” Валерію Костенку.

💼 Побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською ОДА. Січень 2014

#СправаСахнюка — У справі колишнього слідчого Дніпровського відділку міліції Артема Сахнюка суддя Дніпровського райсуду Києва Оксана Метелешко задовільнила клопотання прокурора про відвід судді Марії Сазоновій (вона допитувалась як свідок в основній справі Майдану). Тепер чекаємо на новий авторозподіл.

💼 Події ночі 18 лютого 2014 року. Затримання та взяття під варту майданівців.

#СправаЧепурногоОрленка — У Ленінському суді Кіровоградської області захисники обвинувачених (колишніх суддів Соснівського суду Черкас Валерія Чепурного і Володимира Орленка) вкотре зірвали засідання. Вони заявили, що відсутні заяви від кількох потерпілих про розгляд справи без їхньої участі. І нібито турбуючись про права потерпілих просили суд відкласти засідання. Прокурор Андрій Ширяєв виступив проти відкладення, адже участь потерпілих у судовому розгляді — це їхнє право, а не обов’язок. Але суддя Світлана Льон вирішила підтримати прохання адвокатів обвинувачених.

Наступна спроба – 23 лютого, о 09:30.

Відео з зали суду – за посиланням.

Нагадаємо, що останнє результативне засідання, на якому оголосили обвинувальний акт, провели 9 вересня 2021 року.

💼 Події побиття протестувальників перед Черкаською ОДА 24 січня 2014

#СправаАхметаВасюти — У Святошинському суді під головуванням судді Вікторії Жмудь продовжили досліджувати письмові докази у справі 19 колишніх працівників ДАІ.

Трансляція засідання – за посиланням.

Наступні засідання 8 лютого та 22 лютого, з 10:00.

Нагадаємо, раніше суд закрив провадження відносно п’яти обвинувачених, тому що сплив строк давності.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013

#СправаДанилюка — У Шевченківському суді не змогли провести засідання у справі міліціонера 3-ї роти київського “Беркута” Миколи Данилюка. Його адвокат Володимир Смєхнов, подав клопотання про відкладення, бо він на самоізоляції. На цьому засіданні планували досліджувати слідчі експерименти.

Наступне засідання 18 лютого, 10:00.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаХіміча — У Голосіївському суді під головуванням судді Юрія Токмана продовжили оголошення обвинувального акту.

Що цікаво, колишній голова Дніпровського райсуду Володимир Хіміч просив суддю не називати його обвинуваченим, оскільки це ображає його честь і гідність. Просив називати – “Володимир Михайлович”. Суддя Токман прислухався до прохання, але зазначив, що є процесуальний статус “обвинувачений”.

Наступне засідання 15 лютого, 15:00.

💼 Переслідування за участь в акціях протесту

#СправаКравченкаШевченка — Суддя Подільського суду Людмила Казмиренко вже цілий рік не може провести навіть підготовче засідання. Цього разу засідання скасували, бо захворіли суддя і секретар. Але більшість засідань зірвали обвинувачені та їхні захисники через неявку до суду. І жодних процесуальних наслідків така поведінка для них поки не мала.

Ексзаступник начальника УМВС м. Києва – начальник кримінальної міліції Олександр Кравченко, ексзаступник начальника УБНОН м. Києва Олександр Шевченко, його колишні підлеглі Михайло Марініч, Роман Москалець, Олександр Швайчук обвинувачуються в організації та координації нападу і затримання активістів на вул. Щорса 23.01.2014.

Термін давності спливає в цій справі спливає 23.01.2024 року. Залишилось 23 місяці.

💼 Напад на автомайданівців 23.01.2014 на вулиці Щорса

1 лютого

#СправаБойка — У Шевченківському суді після двох результативних засідань, на яких давав свідчення потерпілий Сергій Колоша, це засідання не відбулося, тому що обвинувачений беркутівець Олег Бойко на лікарняному.

Наступне засідання аж через півтора місяця – 15 березня, о 13:00.

Термін давності в цій справі спливає 30.11.2023 року. Залишився 21 місяць.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаПацеляка — Обвинувачений керівник львівського “Беркута” Ростислав Пацеляк продовжує сидіти на лікарняному, тому вже друге засідання підряд у Святошинському суді не відбулося.

Наступні дати засідань – 8 та 15 лютого, 10:00.

Термін давності спливає в цій справі спливає 18.02.2024 року. Залишилось 24 місяці.

💼 18 лютого 2014, Кріпосний провулок, мирна хода

#СправаКравченка — Суддя Бориспільського суду Сергій Вознюк був у нарадчій кімнаті, тому засідання не відбулося.

Це вже третє скасоване засідання поспіль цього року у справі ексзаступника начальника київської міліції Олександра Кравченка. Два попередні засідання 17 та 25 січня не відбулися через хворобу судді.

Наступне засідання — 15 лютого, 10:00.

💼 Напад на автомайданівців 23.01.2014 на вулиці Щорса

#СправаПанченка — На засіданні у Голосіївському суді захист з боку обвинуваченого допитував потерпілого Антона Кудінова.

Кудінов 20 січня 2014 року з саморобним білим прапором пішов до солдатів внутрішніх військ на перемовини, але бійці “Беркута” скрутили його, кинули в автозак на пів доби, а потім відвезли у відділок міліції.

Потерпілий розповів:

“Я був майже роздягнений, просив повернути одяг та подзвонити близьким. Мене просто кинули в автозак [до інших затриманих], забрали речі і телефон.(…) В автозаку було дуже холодно. Через годину чи дві мені повернули розірвану фліску. [Утримування в автозаку] — це були певного роду тортури. Адже мене там тримали з другої ночі до [обіду наступного дня] — 12-ої чи 14-ої години, коли нас привезли в районне управління міліції. Не давали води, не відпускали в туалет, не давали можливості подзвонити рідним”.

Активіст два тижні просидів у СІЗО. Дніпровський беркутівець Дмитро Панченко був у ватазі силовиків, які затримали Кудінова.

“Люди, які затримували мене, частково були в масках, а частково ні. Якщо я не помиляюся, Панченко був з балаклавою, яка була загорнута як шапочка”.

На засіданні 1 лютого 2022 року потерпілий переказав обставини свого затримання та аргументував, чому силовики не мали підстав тлумачити його поведінку як загрозливу.

“Я взяв вудку [і білу футболку, зробив прапор]. Рушив з боку Європейської площі в бік кордонів “вевешників”. Підняв руки, підняв [саморобний] білий прапор. Нічого агресивного не робив. Сподівався, що [мої добрі наміри очевидні], адже білий прапор і підняті руки — це міжнародний символ перемир’я.”

Наступне засідання — 17 лютого, 15:00.

💼 Події Грушевського | Заручники

#СправаГорбенка — Суддя Подільського суду Людмила Будзан захворіла, тому засідання скасували.

Наступна дата засідання — 21 лютого, 13:00.

💼 Викрадення і вбивство Василя Сергієнка

#СправаЦінарідзеНападНаАвтомайдан — У Святошинському суді знову не змогли провести засідання. Цього разу захворів обвинувачений Душенко. Тому суддя Іван Бандура за погодженням сторін відклав засідання на 16 лютого, 10:00. До цього часу всі захисники обвинувачених мають ознайомитися з матеріалами об’єднаної справи, після цієї дати суддя вважатиме, що вони ознайомлені.

Нагадаємо, що 22 грудня 2021 року суддя Іван Бандура об’єднав справу по обвинуваченню беркутівців першої роти київського “Беркута” – Цінарідзе, Радчук, Поствистак, Душенко, Бороденко, Пономаренко, Лобода, Мельник, Вознюк – зі ще однією справою Цінарідзе, яка до цього слухалася у Шевченківському суді. В останній він обвинувачувався за епізодом побиття людей 30 листопада 2013 року.

Представники потерпілих і прокурор виступали категорично проти об’єднання. Адже це різні епізоди подій Євромайдану, і об’єднання справ поставить під загрозу можливість винесення вироку до спливу строків давності.

Термін давності злочинів по подіях нападу на автомайданівців спливає 23.01.2023 – через 23 місяці.

💼 Напад на автомайданівців 23.01.2014 💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаПаламарчук — У Київському апеляційному суді через хворобу суді скасували засідання. На ньому мали розглянути скаргу прокуратури на ухвалу Печерського суду про скасування підозри колишній керівниці апарату Голосіївського суду Анні Паламарчук. Її прокуратура підозрює у втручанні в систему авторозподілу Голосіївського суду під час Майдану і визначення “правильних” суддів для розгляду клопотання про запобіжний захід учасникам протесту.

Цікаво, що колегія суддів Київського апеляційного суду у складі Володимир Мельник, Ольга Юрдига і Тетяна Фрич — частково задовольнила аналогічну скаргу прокуратури на ухвалу про скасування підозри Лілії Вернигорі — скасувала ухвалу суду першої інстанції і направила скаргу на новий розгляд.

Повідомлення про підозру Лілії Вернигорі (#СправаВернигори) та Анні Паламарчук скасував суддя Печерського суду Олександр Соколов. Підозрювані надсилали однакові клопотання, поки вони не потрапили на Олександра Соколова, який блискавично з дотриманням вимоги КПК про розгляд протягом 72 годин, розглянув та задовольнив клопотання.

Наступне засідання – 10 березня о 16:45.

💼 Переслідування за участь в акціях протесту

2 лютого

#СправаМарчука — У Шевченківському судді досліджували відеодокази захисту. Зокрема адвокат беркутівця Руслана Марчука Володимир Смєхнов просив переглянути підбірку RT (Russia Today) про те, як все погано з протестами в Європі, але головуючий Анатолій Трубніков зупинив його, зазначивши, що це не стосується справи.

Після відеодоказів захисту розпочали дослідження відеосинхронізації подій 30.11.2013 р., долученої до справи представником потерпілих Євгенією Закревською. Деталі – в нашому дописі.

Через технічні проблеми трансляції не було.

Наступне засідання – 10 лютого о 08:30.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013 | Напад на журналістів

#СправаЛукаша — У Дарницькому суді під головуванням судді Тетяни Щасної заслухали свідчення потерпілого Олександра Нікітюка, який отримав вогнепальну травму правого ока і після кількох операцій бачить ним менше ніж на 10%.

Трансляція засідання за посиланням.

Наступні засідання — 7 та 18 лютого о 9:30.

Термін давності в цій справі спливає 01.12.2023. Залишилось 23 місяці.

💼 Мирна хода 18 лютого 2014 💼 Побиття на Банковій 1 грудня 2013

#СправаКосенка — У Подільському суді у справі офіцера спецпідрозділу “Омега” Володимира Косенка обвинуваченого у вбивстві Героя Небесної сотні Олега Ушневича знову не змогли провести засідання, цього разу через хворобу суддів Олени Бузунко і Людмили Казмиренко.

Попереднє засідання 17 січня на якому мали розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання також не відбулося, у зв’язку з сімейними обставинами головуючого Олександра Кітова. Наразі обвинувачений без жодного запобіжного заходу.

Нагадуємо, що головуючий Кітов відряджений Вищою радою правосуддя до Подільського суду до 1 серпня 2022 року.

Наступні засідання заплановані на 9 лютого 15:00 та 17 лютого, 09:30.

💼 Розстріл на Інститутській 20 лютого 2014

#СправаЯковенка — Адвокат обвинуваченого захворів, тому засідання у Голосіївському суді не відбулося.

Наступні засідання – 5 та 13 квітня о 12:00.

Колишнього працівника міліції Сергія Яковенка обвинувачують у перевищенні влади, незаконному носінні та знищенні зброї беркутівців “чорної роти”, яка використовувалася під час розстрілів людей на Інститутській 20 лютого, а також у приховуванні тяжкого або особливо тяжкого злочину — вбивства протестувальників 20 лютого 2014 року.

💼 Події 20 лютого 2014 року на Інститутській

#СправаТиднюкаТендіта — Колегія суддів Київського апеляційного суду Олена Сітайло, Ольга Жук і Віра Ковальська ухвалили рішення про передачу справи [правовий термін: зміна підсудності] з Бориспільського міськрайонного суду у Броварський міськрайонний суд. Тепер чекаємо на авторозподіл суддів і дату призначення засідання.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

#СправаСерби — У Жовтневий райсуд Запоріжжя не змогли прибути свідки, тому засідання у справі колишнього керівника запорізької міліції Володимира Серби відклали.

Наступні засідання -9 лютого о 13:00 та 22 лютого о 14:00.

💼 Розгін протестувальників перед Запорізькою ОДА 26 січня 2014

#СправаСтепановоїШалапудиМори — Як повідомив представник потерпілих Роман Маселко, який був на засіданні в Оболонському суді, адвокат обвинуваченого Олега Мори заявив клопотання про стягнення з прокуратури 128 000 грн процесуальних витрат судді на захист від безпідставного обвинувачення.

Також мали заслухати позицію Державної судової адміністрації та Державного підприємства “Інформаційні судові системи” щодо системи авторозподілу суду. Адже зі слів обвинуваченої Наталії Шалапуди на засіданні 21 грудня 2021 року можна зробити висновок, що отримати доступ до системи авторозподілу міг практично будь-хто. Проте апарат Оболонського суду забув викликати представників на це засідання. Тому розгляд перенесли.

Трансляція засідання – за посиланням.

Наступне засідання – 18 лютого об 11:30.

Обвинуваченими у цій справі є голова Обухівського райсуду Оксана Степанова, суддя цього ж суду Олег Мора та заступниця керівника апарату Обухівського райсуду Наталія Шалапуда. Мора та Степанова обвинувачуються у перешкоджанні мирним зібранням (шляхом притягнення автомайданівців до адміністративної відповідальності на підставі завідомо неправдивих документів (сфальсифікованих доказів) та позбавлення їх водійських прав), а Степанова та Шалапуда — ще у втручанні в систему авторозподілу суду.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013

3 лютого

#СправаКицюка — Київський апеляційний суд вдруге відмовився розглядати апеляційну скаргу на виправдувальний вирок судді Майдану Віктору Кицюку і закрив провадження. Про це повідомив представник потерпілого Роман Маселко. Майже рік тому, 15 березня 2021, цей суд вже ухвалював аналогічне рішення. Потім Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду скасував його та повернув провадження на новий розгляд у КАС.

Рекомендуємо переглянути відео Стаса Козлюка “Як і чому судді Майдану повертаються на посади”.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013 | Суддя Віктор Кицюк

#СправаКалініченка — У справі колишнього прокурора Чорнобаївського району Черкаської області Віктора Калініченка засідання у Черкаському районному суді не відбулося. Захисники обвинуваченого захворіли.

Наступні засідання – 7 та 24 лютого об 11:00.

💼 Події побиття протестувальників перед Черкаською ОДА 23 січня 2014. Переслідування активістів

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