Президентка Косова Османі звинуватила РФ у дестабілізації Балкан

Президентка Косова Вьоса Османі звинуватила Росію, що вона використовує свого традиційного союзника Сербію для дестабілізації Балкан.
Про це інформує Reuters у четвер, 17 лютого.
“Сьогодні Косово, регіон, а також уся земна куля, стикаються з небезпеками, спричиненими агресивним курсом Росії”, – заявила Османі у промові в парламенті з нагоди 14-ї річниці незалежності її країни.
Османі додала, що Росія використовує “свого традиційного союзника Сербію для дестабілізації ситуації на Балканах”.
Росія, яка давно підтримує Сербію у її розбіжностях із Заходом, не визнає Косово незалежною державою та блокує його вступ до ООН.
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