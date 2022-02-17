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Вісь Лондон-Варшава-Київ може стати основою нової геополітичної реальності у Східній Європі, – Кулеба

17/02/2022 23:50

Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

Започаткований 17 лютого тристоронній формат співпраці – Україна, Велика Британія та Польщі – може стати основою нової геополітичної реальності у Східній Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Увечері після проголошення нового союзу він написав у фейсбуці: “Якщо погодитися, що інтеграції в ЄС і НАТО – це окремі випадки, то мене завжди цікавило, чому ми постійно просимося, щоб нас кудись взяли, якщо ми цілком можемо щось створювати самі і вести за собою. Тому коли я став міністром, почав реалізовувати стратегію малих альянсів.
І ось ми зробили черговий крок – офіційно започаткували сьогодні в Києві новий тристоронній альянс України, Великої Британії та Польщі”.

“Я вдячний британській колезі Ліз Трасс і польському колезі Збіґнєву Рау за підтримку цієї ініціативи. Останні деталі «доточували» буквально ще сьогодні протягом дня. Але нам вдалося, тому що ми троє хотіли, щоб нам вдалося”, – зазначив глава МЗС України.

“Я вірю, що в історичній перспективі нова вісь Лондон-Варшава-Київ зробить важливий внесок у зміцнення Балто-Чорноморського простору та створення нової геополітичної реальності в нашій частині Європі”, – написав Кулеба.

Він визнав, що “на протидію поточним викликам сьогодні йде весь робочий і особистий час”. “Але життя – це не лише розв’язання сьогоднішніх проблем. Ми не забуваємо про довгострокові, стратегічні завдання України і продовжуємо втілювати стратегію проактивної зовнішньої політики”.

“Якщо через російські погрози ми відмовимося від свого довгострокового курсу та дозволимо Росії затягнути нас у безперервне реагування на їхні вимоги та погрози — ми ніколи не зможемо перемогти”, – наголосив міністр.

“Лише проактивні дії на довгострокову перспективу здатні докорінно переломити хід цієї гібридної війни. Створення нового тристороннього альянсу — саме такий крок”, – заявив Дмитро Кулеба.

Альянси України. Інфографіка МЗС

Він оприлюднив мапу з позначенням країн, що показує, “як новий формат вмонтовується у нашу ширшу стратегію малих альянсів України” – Люблінський трикутник (Україна, Польща, Литва), Асоційоване тріо (Україна, Грузія, Молдова), Квадрига (Україна й Туреччина).

“Система малих альянсів здатна вже сьогодні швидко розв’язувати конкретні нагальні проблеми. Посилювати обороноздатність. Втілювати вигідні економічні проєкти. Розвивати транспортну інфраструктуру. Зміцнювати енергетичну безпеку. Протидіяти спільно гібридним загрозам.
В учасників цих об’єднань немає проблем з чітким розумінням загроз і кроків, які необхідні для ефективної протидії цим загрозам. Тут все на довірі і простому запитанні “кажи, що треба робити?” – вважає Кулеба.

“У нас є стратегія, ми йдемо вперед. Ми в центрі, а не на периферії. Криза пройде, а Україна залишиться – сильна, з сильними альянсами”, – резюмував він.

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