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Україна впала в рейтингу економічних свобод: причини

16/02/2022 11:42

Україна опустилася на три пункти в рейтингу економічних свобод, посівши 130 місце серед 177 держав.

Як передає “Новинарня” у середу, 16 лютого, про це свідчать дані щорічного дослідження Economic Freedom Index 2022 від американського Heritage Foundation.

Порівняно з 2021 роком (127 місце), оцінка України знизилася на 2,1 пункта і становить 54,1 бала зі ста можливих.

У Європі наша держава розташувалася між Російською Федерацією та Білоруссю, посівши передостаннє 44 місце.

  • В актив України експерти віднесли скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель.
  • Серед найбільших проблем – сприйнятливість судової влади до політичного тиску, корупція та хабарництво, які послаблюють довіру суспільства.

Однак загальний бал нижчий за середньорегіональні та світові показники.

“Це закономірні й жахливі наслідки панування в Україні соціалістів та дирижистів (ліваків та прихильників максимального втручання держави в економіку) вкупі зі слугами олігархів-феодалів”, – написав у фейсбуці громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи  Валерій Пекар.

Він наголосив, що “економічна свобода – це не про низькі податки”.

“У топ-30 найбільш вільних економік є чимало країн із дуже високими податками (наприклад, скандинавські). Економічна свобода – це про відсутність дурних обмежень для бізнесу, про рівні можливості й відсутність привілеїв та фаворитів, про невтручання держави, про прозорість податкової системи, про верховенство права, про обмеження волюнтаризму бюрократів, про засадничу некорупційність всіх систем (не про боротьбу з корупціонерами, а про відсутність поля для корупції), про обмеження монополій, про мінімальну кількість державних підприємств тощо”, – вказав Пекар.

“Хочете зрозуміти, чому Росія напала на Україну? Одна з можливих відповідей розташована на карті. За тридцять років ми не спромоглися запровадити економічну свободу. Залишилися бідною країною зі слабким урядуванням, яка не може дозволити собі ні великого оборонного бюджету, ні великих витрат на освіту і культуру, яка наповнена монополіями та корумпованими елітами, отже ризикує стати легкою здобиччю агресора”, – наголосив він.

Довідково

Індекс економічної свободи – показник, який щорічно розраховується Heritage Foundation і Wall Street Journal для більшості країн світу з 1995 року. Він базується на десяти індексах, які оцінюються за шкалою від 0 до ста. Показник 100 відповідає максимальній свободі: свобода бізнесу, свобода торгівлі, податкова свобода, державні витрати, грошова свобода, свобода інвестицій, фінансова свобода, захист прав власності, свобода від корупції та свобода трудових стосунків.

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Україна

Україна впала в рейтингу економічних свобод: причини

Україна опустилася на три пункти в рейтингу економічних свобод, посівши 130 місце серед 177 держав. Як передає “Новинарня” у середу, 16 лютого, про це свідчать дані щорічного дослідження Economic...

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