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У Криму на трасі “Таврида” БТР протаранив легковий автомобіль

16/02/2022 17:12

На трасі “Таврида” в окупованому Криму російський бронетранспортер протаранив легковий автомобіль Lada.

Про це у середу, 16 лютого, повідомляють на сайті Асоціація реінтеграції Криму.

Танк врізався у бік легкового автомобіля, внаслідок удару “зім’яло” частину корпусу машини, також пошкоджено салон.

За словами очевидців, винуватцем аварії став механік-водій бронетранспортера.

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