У Криму на трасі “Таврида” БТР протаранив легковий автомобіль

На трасі “Таврида” в окупованому Криму російський бронетранспортер протаранив легковий автомобіль Lada.
Про це у середу, 16 лютого, повідомляють на сайті Асоціація реінтеграції Криму.
Танк врізався у бік легкового автомобіля, внаслідок удару “зім’яло” частину корпусу машини, також пошкоджено салон.
За словами очевидців, винуватцем аварії став механік-водій бронетранспортера.
Читайте також:
У тимчасово окупованому Криму внаслідок ДТП загинуло дев’ятеро людей
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!