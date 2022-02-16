У Криму на трасі “Таврида” БТР протаранив легковий автомобіль

Фото: Асоціація реінтеграції Криму

За словами очевидців, винуватцем аварії став механік-водій бронетранспортера.

Танк врізався у бік легкового автомобіля, внаслідок удару “зім’яло” частину корпусу машини, також пошкоджено салон.

Про це у середу, 16 лютого, повідомляють на сайті Асоціація реінтеграції Криму.

На трасі “Таврида” в окупованому Криму російський бронетранспортер протаранив легковий автомобіль Lada.

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