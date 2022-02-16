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Нацгвардію і рятувальників перевели на посилений режим роботи, – Монастирський

16/02/2022 11:22

Окрім поліцейських та прикордонників, нацгвардійців та рятувальників також перевели на посилений режим роботи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає “Укрінформ” у середу, 16 лютого.

“Зі вчора органи НПУ переведені на посилений режим роботи. Так само у посиленому режимі роботи працюють і Національна гвардія, і прикордонники, і ДСНС. Для нас з вами це означає, що на вулицях буде більше поліції, більше представників НГУ, будуть посилені пункти пропуску на кордоні”, – сказав урядовець.

Монастирський зазначив, що це у жодному разі не обмежує права громадян.

“Проте я хочу закликати громадян з розумінням ставитися до того, що більше будуть перевірятися документи, авто, особливо у великих містах, це – нормальні заходи безпеки. Знову ж таки, ми готові до будь-якого сценарію, і тому ці заходи безпеки виправдані саме цим”, – сказав очільник МВС.

Монастирський також подякував усім поліцейським, прикордонникам, нацгвардійцям, які сьогодні, за його словами, 24/7 напружено працюють для того, щоб всі інші громадяни відчували безпеку.

“Це надзвичайно важливий час, який ми маємо пройти разом і маємо пройти об’єднані. І День єднання – дуже потрібний день. Кожному з нас, кожному, хто знаходиться поряд, треба сказати, що ми – єдині, ми – готові, ми – разом”, – сказав він.

За словами урядовця, МВС є надійним тилом ЗСУ і гарантом безпеки України.

“Тому всі працівники міністерства, всі військовослужбовці сьогодні дбають про те, щоб в Україні був мир, спокій та безпека. Українці сильні та єдині, все буде добре”, – сказав він.

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