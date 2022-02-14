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Якщо якийсь “гіркін” спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний без попередження нашим спецназом, – Монастирський

14/02/2022 14:03

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на тлі загрози ймовірного вторгнення Російської Федераці закликав зберігати спокій і добре виконувати свою роботу на місцях.

Про це він заявив у своєму відеозверненні у понеділок, 14 лютого.

Монастирський нагадав, що 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня несуть свою службу на захисті внутрішньої безпеки України.

Як наголосив Монастирський, Збройні сили разом з дипломатами і розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України. А правоохоронці щодня “просто виконують” свою роботу задля спокою українців і не допустять жодних сепаратиських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку.

“Повторення Слов’янська ми також не допустимо! Якщо якийсь “гіркін” спробує захопити адмінбудівлі – він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань”, – запевнив глава МВС.

Міністр внутрішніх справ зауважив, що порівняно із 2014 роком Україна стала сильнішою і організованішою. Наша держава сильна і єдина.

“Кожен на своєму місці повинен виконувати роботу, яку він виконує кожен день, для того, щоб працювали школи, лікарні, дитячі садки, підприємства”, – зазначив він і висловив упевненість, що “все буде добре”.

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