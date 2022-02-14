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СБУ виступила із заявою щодо проявів гібридної війни в інформпросторі

14/02/2022 09:06

Служба безпеки України виступила із заявою щодо проявів гібридної війни в інформпросторі.

Текст звернення оприлюднили у понеділок, 14 лютого.

“Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни”, – йдеться в зверненні спецслужби.

Зазначається, що СБУ в межах своєї компетенції постійно аналізує різні сценарії розвитку подій і має “чіткий план дій на кожен із них”.

“Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами влади ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. І вже робимо це”, – заявляютьв українській спецслужбі.

“Водночас ми чудово розуміємо мотиви нинішнього інформаційного нагнітання – посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність. СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а й активно їм протидіє. Це відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсій і терактів”, – додали в СБ.

Зазначається, що офіцерм СБУ працюють у всіх регіонах країни у посиленому режимі.

“Ми готові захищати Україну. Проте зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків”, – просить спецслужба.

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