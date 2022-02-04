“Спекуляція на патріотизмі”: у Вірменії створюють сторінки-фантоми у ФБ, щоби сіяти паніку серед українців, – ЗМІ

Фото: Тексти

У Facebook масово рекламують створені у Вірменії псевдопатріотичні спільноти й сторінки-фантоми, що сіють паніку серед українців. Спекулюють при цьому на патріотичних почуттях українців.

Про це пише видання “Тексти”.

Зазначається, що одночасно зі стягуванням російських військ навколо України у Facebook розгортається інфраструктура для сіяння зради та паніки у разі війни – у мережі створюють сторінки-фантоми (поки що порожні).

“Зацікавитися нашестям однотипних сторінок-близнюків примусила надзвичайно огидна та аморальна реклама сторінки “News_Ua” з використанням світлини бійця Вадима Ушакова, позивний “Йожик”, – пише видання.

На момент, коли автор побачив та заскрінив рекламу з Ушаковим, світлина набрала 8,5 тисяч лайків і мала 848 коментарів (головним чином привітання героя з днем народження), а абсолютно пуста на той час сторінка – 42 087 підписників (на момент підготовки публікації – 69 024)!

“Уже побіжне знайомство зі створеною 9 січня 2022 року сторінкою “News_Ua” викликало безліч запитань. Зокрема, з’ясувалося, що вона адмініструється з… Вірменії (!). Згодом ця сторінка почала потроху наповнюватися, і наповнення шокувало ще більше. Виявилося, що вся «патріотична», наскрізь синьо-жовта стрічка присвячена рекламі та розкрутці сайту “ukkraina.ru”!”, – пишуть “Тексти”.

З особливостей цієї сторінки журналісти виокремлюють постійне й дуже істеричне акцентування на загиблих бійцях, що справляє досить депресивне враження. До того ж нерідко ці «новини» трапилися ще 2014 року.

“Публікація старих повідомлень під виглядом свіжих – теж стандартний прийом дезінформаторів”, – наголошує видання.

Подальший огляд “патріотичних” сторінок-близнюків показав, що усі вони зроблені за ідентичними лекалами.

Зокрема, дуже цікавою виявилася сторінка “Рідна Україна” (стежать 98 172 людини), яка теж адмініструється з Вірменії та створена практично одночасно з “News_Ua”(5 січня 2022 року). Сайт, який вона рекламує – rodina365.ru.

Ще один клон має назву “Народ говорит” (57 130 людей стежать). Він теж адмініструється із сонячної Вірменії. Ця сторінка, хоч і створена ще 23 листопада 2021 року, досі абсолютно чиста, як щойно вкрите снігом поле (втім, на неї підписалися більш як півсотні тисяч людей)

Сторінка “Украина Live” теж створена 23 листопада 2021 року, чиста, хоча й має аж 63 939 підписників.

“Попри те, що на аватарі бачимо «Made in Ukraine», вона адмініструється з тієї-таки Вірменії”, – пишуть “Тексти”.

Сторінка «Страна.UA» – 59 132 підписники. Вона створена 9 січня (знову ж – у Вірменії).

“З однойменним радикально проросійським сайтом пана Гужви вона ніби нічого спільного не має. Все – суперпатріотично, синьо-жовто та тризубно… Але знову бачимо акцентування на смертях, а також розгін панічних повідомлень”, – з’ясовують журналісти.

Медійники підсумовують: для всіх згаданих сторінок характерний демонстративний, навіть крикливий патріотизм та активне використання національної символіки. Крім того, всі ці сторінки позиціюються як новинні та медіакомпанії.

“Для накрутки аудиторії всі вони використовують примітивні, але дієві маніпулятивні технології, що спекулюють на патріотизмі. При чому на платну рекламу в соцмережах вкидаються чималі кошти. Показово також, що всі сторінки створено практично одночасно. Це кінець листопада (тоді Росія запланувала загострення) та перша половина січня, – коли РФ почала активно розгортати свої війська біля кордонів України”, – йдеться в матеріалі.

Маніпулятивність технологій з накрутки аудиторії тут відіграє дві ролі. Перша – пряма й найпростіша – зібрати максимальну аудиторію.

“Але тут маємо ще один, набагато важливіший аспект. Маніпуляції тут досить примітивні та кондові. Вони дозволяють сформувати досить специфічну аудиторію, що складається з патріотично налаштованих людей, якими дуже легко маніпулювати. Тобто підписники належать до категорії, через яку найпростіше та найефективніше розганяти неперевірені чутки, панічні настрої та істерику. Це найкращий контингент для впливу на суспільство в рамках інформаційної війни”, – наголошують “Тексти”.

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