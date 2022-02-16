На лінії розмежування затримали шпигуна угруповання бойовиків “Восток”

У Донецькій області контррозвідники Служби безпеки України затримали учасника незаконних збройних формувань ОРДЛО, який намагався приховано перетнути лінію розмежування.
Про це в середу, 16 лютого, інформує пресцентр СБУ.
Встановлено, що він є уродженцем Мирнограду на Донеччині, і входив до складу угруповань бойовиків “Оплот” і “Восток”.
Як шпигун він збирав дані про позиції та переміщення підрозділів Збройних сил України на території регіону.
Через конфлікт із ватажками терористів s погрози фізичної ліквідації він намагався проникнути на контрольовану урядом територію України.
Зараз слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Також здійснюються заходи щодо перевірки інформації про його причетність до діяльності російських спецслужб.
Читайте також:
На Київщині викрили групу тітушок, що на замовлення спецслужб РФ мали вчиняти диверсії у Росії. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!