На лінії розмежування затримали шпигуна угруповання бойовиків “Восток”

У Донецькій області контррозвідники Служби безпеки України затримали учасника незаконних збройних формувань ОРДЛО, який намагався приховано перетнути лінію розмежування.

Про це в середу, 16 лютого, інформує пресцентр СБУ.

Встановлено, що він є уродженцем Мирнограду на Донеччині, і входив до складу угруповань бойовиків “Оплот” і “Восток”.

Як шпигун він збирав дані про позиції та переміщення підрозділів Збройних сил України на території регіону.

Через конфлікт із ватажками терористів s погрози фізичної ліквідації він намагався проникнути на контрольовану урядом територію України.

Зараз слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Також здійснюються заходи щодо перевірки інформації про його причетність до діяльності російських спецслужб.

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