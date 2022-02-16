До Дня Єднання Сєвєродонецьком пронесли 200-метровий прапор

Військовослужбовці управління оперативного тактичного угрупування “Північ” взяли участь в Ході Єдності, яка відбулася у Сєвєродонецьку і пронесли містом 200-метровий прапор.

Про це в середу, 16 лютого, повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“Близько тисячі людей, серед яких були й цивільні, й військові, й силовики, виконали Гімн України. Після чого колона із великим державним прапором вирушила від площі Перемоги до площі Миру, де поклали квіти до пам’ятника генерал-майору Національної Гвардії України О. Радієвському”, – повідомили в ОТУ.

Армійці також нагадали, що з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз президент України Володимир Зеленський своїм Указом оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання.

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