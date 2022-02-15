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Визнання Росією “ЛДНР” означатиме її вихід з Мінських угод, – Кулеба

15/02/2022 12:21

Визнання Росією окупованих районів Донецької та Луганської областей “незалежними республіками” означатиме її вихід з Мінських угод.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на тлі запланованого на 15 лютого розгляду в Держдумі РФ питання про звернення до глави Кремля Володимира Путіна щодо статусу “Л/ДНР”.

“Щодо можливого визнання російською Держдумою так званих “ЛДНР”. Хочу ще раз нагадати постійну позицію України: у разі ухвалення рішення про визнання Росія де-факто та де-юре Росія вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів”, — наголосив глава МЗС, котрого цитує “Новое время”.

Нагадаємо, 15 лютого Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, Комітет російської Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків із співвітчизниками підтримав два варіанти постанови про звернення до президента Володимира Путіна про визнання “ДНР” та “ЛНР”. Другий варіант постанови передбачає консультації із МЗС.

Проєкт ухвали про звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність “ЛДНР” депутати КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим внесли до Держдуми 19 січня.

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