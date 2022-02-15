“Повернись живим” запускає масштабну кампанію зовнішньої реклами

Фото: "Повернись живим"/Facebook

Благодійний фонд “Повернись живим” запускає найбільшу в своїй історії кампанію зовнішньої реклами.

Про це у вівторок, 15 лютого, йдеться в повідомленні фонду в фейсбуці.

Зазначається, що це – спільний проєкт із з bigmedia.ua, Генеральним штабом Збройних сил України та художником Нікітою Тітовим.

“Від Сум до Києва. Від Одеси до Львова. Від Житомира до Чернівців. Від Тернополя до Вінниці.

18 міст України. Понад 400 бордів і сітілайтів. Десятки залучених небайдужих громадян. Робота у режимі «швидкості винищувача». І все, щоб нагадати українцям: «Армія захищає ваш спокій!»”, – йдеться в повідомленні.

“Коли військовослужбовець чує у рації «4.5.0.», то він знає, що у його секторі відповідальності все спокійно. І хоч ми не знаємо достеменно, що відбувається у Кремлі, але точно знаємо: ми готові до захисту!”, – наголосив директор “ПЖ” Тарас Чмут.

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