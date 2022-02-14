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“Повернись живим” передав ще 2 пункти управління зенітному ракетному полку ППО Сухопутних військ

14/02/2022 11:04

Фонд “Повернись живим” передав одному з зенітних ракетних полків Сухопутних військ техніку для створення одразу двох мобільних командних пунктів у дивізіонах частини.

Про це у понеділок, 14 лютого, повідомила команда фонду.

“Разом з вже встановленими на ЗРК “Оса-АКМ” комп’ютерами ці пункти утворять єдину мережу, здатну ефективніше виявляти та знешкоджувати ворожі літаки та БПЛА.Реалізація даного проєкту — результат вашої допомоги й команда “Повернись живим” дякує кожному, хто долучився до підвищення боєздатності нашої ППО”, – йдеться в повідомленні.

У фонді додали, що попереду “ще багато роботи” для укріплення захисту українського неба.

Директор фонду Тарас Чмут додав, що два пункти управління ППО дивізіонного рівня отримав один із зенітних ракетних полків ППО Сухопутних військ.

“А це значить, що ще одна частина, яка прикриває наші війська і наше небо, зможе більш оперативно та ефективно працювати по виявленню цілей, розподілу цілевказання та видачі команди на враження! Ми не можемо дати армії нових ЗРК (поки). Але ми можемо виграти державі час та підтримати (модернізувати) наявні старі системи за рахунок сучасних копм‘ютерів, мережевого обладнання та трохи кмітливості”, – написав Чмут у ФБ.

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