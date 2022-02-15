Полтавські телеканали показали фільм “Новинарні” про Самійла Величка

До умовної дати народження козацького літописця Самійла Величка полтавські телеканали “Місто+” і “Центральний” показали документальне відео “Самійло Величко: нове відкриття української історії”, яке створила “Новинарня” за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

“З ініціативи Полтавського офісу Українського інституту національної пам’яті менеджери полтавських телеканалів та інтернет-видання «Новинарня» уклали угоду про інформаційну співпрацю щодо трансляції культурологічного відео продукту, який створювався журналістами «Новинарні» за підтримки Українського культурного фонду (УКФ). Важливо, що саме УКФ посприяв донесенню до українців історичної правди про нашого земляка, видатного літописця-мазепинця. Адже ця державна установа, яка співпрацює з Міністерством культури України й покликана підтримувати національну культуру, національну пам’ять та мистецтво, дбати про доступ громадян до національного культурного надбання”, – прокоментували показ у полтавському офісі УІНП.

“Фільм про визначного українського історіографа, літописця Гетьманщини Самійла Величка створили і оприлюднили у соціальних інтернет-мережах ще у 2020 році, але в ефірі полтавських телеканалів з’явився вперше. Тож, у такий спосіб дбаємо про розширення глядацької аудиторії”, – зазначили в регіональному управлінні Інституту.

“Тепер доведено – Величко був мазепинцем. Він перший, хто створив першу наукову історію України”, – зауважив один з авторів розвідки, шеф-редактор “Новинарні” Дмитро Лиховій.

Довідково

Самійло Величко народився у селі Жуки біля Полтави. У 80-х рр. ХVІІ ст. імовірно навчався в Києво-Могилянській академії. Служив на посаді канцеляриста при генеральному військовому писарі Василі Кочубеї, із 1705 року введений до Генеральної військової канцелярії Гетьманщини. Брав участь у походах, зокрема через Правобережну Україну.

Підтримав воєнно-політичний виступ гетьмана Івана Мазепи, згодом був ув’язнений.

Автор історичного твору — Літопису, присвяченого подіям середини XVII — початку ХVІІІ ст.

Літопис Величка є вершиною українського барокового літописання.

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Самійло Величко: нове відкриття української історії