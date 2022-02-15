В Україні планують переглянути вимоги для вступу до тероборони

В Україні планують переглянути кваліфікаційні вимоги для охочих вступити до лав територіальної оборони, щоб охопити більшу кількість населення.
Про це в ефірі програми “Свобода слова” в понеділок, 14 лютого, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
“З моєї точки зору, територіальна оборона повинна стати справою кожного. Ми навіть говорили з міністром оборони про те, що потрібно переглянути кваліфікаційні вимоги для вступу до територіальної оборони. Я знаю, що це планується зробити, тому що саме це і повинно стати об’єднанням сил, які хотіли б взяти участь в обороні свого населеного пункту, області і держави загалом”, – сказав Монастирський.
За його словами, вимоги переглянуть, зокрема, для ветеранів АТО/ООС, які отримали інвалідність в ході виконання військового обов’язку.
“Більше того, я думаю, що такі люди повинні стати основою територіальної оборони”, – наголосив міністр.
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