В Україні планують переглянути вимоги для вступу до тероборони

На тренуванні 130-го батальйону ТрО в Києві. Фото: Стас Козлюк / Новинарня

В Україні планують переглянути кваліфікаційні вимоги для охочих вступити до лав територіальної оборони, щоб охопити більшу кількість населення.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” в понеділок, 14 лютого, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

“З моєї точки зору, територіальна оборона повинна стати справою кожного. Ми навіть говорили з міністром оборони про те, що потрібно переглянути кваліфікаційні вимоги для вступу до територіальної оборони. Я знаю, що це планується зробити, тому що саме це і повинно стати об’єднанням сил, які хотіли б взяти участь в обороні свого населеного пункту, області і держави загалом”, – сказав Монастирський.

За його словами, вимоги переглянуть, зокрема, для ветеранів АТО/ООС, які отримали інвалідність в ході виконання військового обов’язку.

“Більше того, я думаю, що такі люди повинні стати основою територіальної оборони”, – наголосив міністр.

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