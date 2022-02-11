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Полковник Собко звернувся до підприємців з приводу створення в Україні резерву ТрО

11/02/2022 18:17

Заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України полковник Сергій Собко звернувся до українських підприємців з проханням, щоби ті підтримували працівників, які вступатимуть в резерв ТРО, і самі ставали до лав тероборони.

Відповідний текст звернення офіцер поширив у п’ятницю, 11 лютого.

“… Звертаюся до підприємців із закликом до нового партнерства — формування разом із нами потужного резерву територіальної оборони. Резервісти — це люди, які отримують знання і навички того, як захистити себе, громаду, свій дім і бізнес в умовах надзвичайних ситуацій. Резервісти — це ви або ваші працівники, які можуть проходити службу у військовому резерві за місцем проживання. Чим більше ставатиме таких людей, тим меншим буде бажання Росії посягати на наші території”, – написав Собко у ФБ.

Він також нагадав, що протягом восьми років війни український бізнес є незмінним і незамінним партнером Збройних сил України. Його підтримку відчуває і високо цінує кожен воїн, а також їх сім‘ї.

Він висловив сподівання, що підприємці-роботодавці підтримуватимуть працівників, які, усвідомлюючи необхідність захисту своєї Батьківщини, вступатимуть в резерв ТРО.

“Це стосується збереження робочого місця та повної заробітної плати за працівником, який братиме участь у тренуваннях та зборах. Але також – промоція вступу до лав Територіальної оборони для захисту наших осель… Перемога чи поразка у війні — це результат вибору, позиції й активності кожного. Щиро розраховуємо на партнерство з усіма патріотами і готові до спільної праці. Ваш крок назустріч нам – ще один шанс на перемогу!”, – резюмував Собко.

Для зворотнього зв‘язку офіцер також залишив особисту електронну пошту: s_s_sobko@post.mil.gov.ua.

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