Окупанти біля Катеринівки вдарили з ПТРК

Село Катеринівка Попаснянського району. Фото: Стас Козлюк / "Новинарня"

Уранці у вівторок, 15 лютого, ворог вчинив обстріл позицій ЗС України із ПТРК поруч із ділянкою розведення на Луганщині.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил у зведенні станом на 11:00.

“Станом на 11-ту годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення.

У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

В напрямку села Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів”, – сказано у зведенні.

Про втрати ЗСУ внаслідок цих обстрілів не повідомляється.

Нагадаємо, за добу 14 лютого на фронті поранено двох українських військових, ворожий дрон скидав ВОГ-17.

Читайте також репортаж “Новинарні“:

Периметр війни. Чому біля Катеринівки стріляють і після “розведення”