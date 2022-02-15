Окупанти біля Катеринівки вдарили з ПТРК

Уранці у вівторок, 15 лютого, ворог вчинив обстріл позицій ЗС України із ПТРК поруч із ділянкою розведення на Луганщині.
Як передає “Новинарня“, про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил у зведенні станом на 11:00.
“Станом на 11-ту годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення.
У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
В напрямку села Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів”, – сказано у зведенні.
Про втрати ЗСУ внаслідок цих обстрілів не повідомляється.
Нагадаємо, за добу 14 лютого на фронті поранено двох українських військових, ворожий дрон скидав ВОГ-17.
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